Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео

На видео певица рассказывает историю браслета, который получила в подарок и пообещала носить до победы над российскими оккупантами. В момент, когда артистка упомянула Россию, которая напала на Украину, кто-то в зале начал свистеть.
"Это что? Кто-то не знает? Я кому-то открываю глаза? Украинцы, вы здесь? Мы же все знаем?!" – обратилась к зрителям певица под овации.
После выступления Полякова прокомментировала случившееся на концерте, отмечается в пресс-релизе.
"Несмотря на попытку закрыть мне рот и сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов Пуйла, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений, – отметила артистка. – Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране".
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Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. В августе домой также приехали ее дети.