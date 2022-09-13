Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео

Полякова: Я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала Фото: Оля Полякова / Facebook

На видео певица рассказывает историю браслета, который получила в подарок и пообещала носить до победы над российскими оккупантами. В момент, когда артистка упомянула Россию, которая напала на Украину, кто-то в зале начал свистеть.

"Это что? Кто-то не знает? Я кому-то открываю глаза? Украинцы, вы здесь? Мы же все знаем?!" – обратилась к зрителям певица под овации.

После выступления Полякова прокомментировала случившееся на концерте, отмечается в пресс-релизе.

"Несмотря на попытку закрыть мне рот и сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов Пуйла, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений, – отметила артистка. – Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)