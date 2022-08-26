  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео

"Леся Украинка сделала большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Поэтому я не мог обойти вниманием эту выдающуюся фигуру в проекте "Твої вірші, мої ноти". Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности, напоминает о ценности воли и силы духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничивая полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям", – прокомментировал в Instagram премьеру Пивоваров.

Свои части визуализации артисты снимали отдельно: Пивоваров – в горах Словении, Полякова – на Днепре в Украине.

Полякова предстала в сорочке и венке. В отдельных эпизодах она плывет в лодке. Пивоваров снялся с гитарой среди гор, а также стоя в воде.

"Песня напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о внутреннем ребенке. В детстве мы много мечтаем, создавая в воображении множество сценариев нашей жизни. Во взрослом возрасте мы тоже должны помнить, что сами творцы своего будущего. И что бы ни случилось, всегда можно начать все сначала. Эта идея отображается в видео. Мольберты с пустыми полотнами – символ нового старта и новых возможностей. Взяв в руки краски, мы можем нарисовать что угодно, так как насколько яркой и разноцветной будет наша жизнь, зависит от нас самих. Сейчас мы также создаем новую картину будущего украинского народа. Распускающиеся на полотнах цветы символизируют расцвет нации, начало новой прекрасной истории", – отметила в Instagram Полякова.