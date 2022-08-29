"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте

На заглавном фото запечатлена сама певица. Она позировала в кадре в джинсовых мини-шортах и черном топе с декольте. На других фото изображена природа.

"Правду говорят, что красота – в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь. А еще говорит мне, что я хорошая, когда не накрашена. Я ей верю", – подписала фото певица.

"Дай бог, когда мне будет 43 года, выглядеть так же шикарно, как и вы", – оценили фото артистки поклонницы.

"Дочь правду говорит", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)