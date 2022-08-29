"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте

На заглавном фото запечатлена сама певица. Она позировала в кадре в джинсовых мини-шортах и черном топе с декольте. На других фото изображена природа.
"Правду говорят, что красота – в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь. А еще говорит мне, что я хорошая, когда не накрашена. Я ей верю", – подписала фото певица.
"Дай бог, когда мне будет 43 года, выглядеть так же шикарно, как и вы", – оценили фото артистки поклонницы.
"Дочь правду говорит", – отреагировали в сети.
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Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. В августе домой также приехали ее дети.