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29 августа, 2022
 
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"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте

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Полякова мать двоих детей
Полякова – мать двоих детей
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 27 августа опубликовала в Instagram фото, которые были сделаны ее младшей дочерью Алисой.

На заглавном фото запечатлена сама певица. Она позировала в кадре в джинсовых мини-шортах и черном топе с декольте. На других фото изображена природа.

"Правду говорят, что красота  в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь. А еще говорит мне, что я хорошая, когда не накрашена. Я ей верю", – подписала фото певица.

"Дай бог, когда мне будет 43 года, выглядеть так же шикарно, как и вы", – оценили фото артистки поклонницы. 

"Дочь правду говорит",  отреагировали в сети.

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. В августе домой также приехали ее дети.

Теги: фотосессия, Оля Полякова
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