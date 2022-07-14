"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу

Он сообщил, что после концерта Полякова пошла навестить раненых в палатах, которые не смогли присутствовать на ее выступлении.

"Она пришла поддержать их, а вышла оттуда вся в слезах, ее просто трясло. Конечно, никаких фото и подробностей. Просто одно желание – чтобы все это закончилось как можно скорее. Чтобы враг погиб навеки вечные. И никогда снова не приходил к нам, не отнимал жизнь и здоровье наших людей, молодых ребят. Спасибо героям, военным врачам за то, что спасают жизнь наших защитников", – написал Ясинский.

Жена раненого украинского защитника, который находится на лечении в этом госпитале, украинская журналистка Ольга Калениченко 14 июля на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями от визита артистки в палату к ее мужу.

"О ней начали говорить еще до того, как она зашла в палату к моему мужу. Только что после очередной операции он очень хотел спать, но... Для тех, кто не был в этом госпитале, скажу, что он огромен. Такой себе медгородок. Чтобы обойти его, необходим явно не один час времени. Говорят, Оля зашла в каждую палату. Она была без камер и сопровождения", – написала Калениченко.

Журналистка отметила, что общаясь с ее мужем, певица не говорила заготовленными фразами.

"Она просто заехала в госпиталь, чтобы каждому из бойцов лично сказать спасибо", – отметила журналистка.

Калениченко призналась, что ее супруг в знак благодарности подарил Поляковой браслет, который артистка сразу надела.

"Возможно, она не хотела, чтобы писали о ее визите, но с искренней благодарностью о поддержке пишу", – подытожила журналистка.

Скриншот: Ольга Калениченко / Facebook

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