Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
Новости

"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам жены военнослужащего, Полякова навестила украинских защитников без камер
По словам жены военнослужащего, Полякова навестила украинских защитников без камер
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 13 июля выступила в одном из военных госпиталей Киева. Фрагмент ее выступления на своей странице в Facebook разместил продюсер артистки Михаил Ясинский.

Он сообщил, что после концерта Полякова пошла навестить раненых в палатах, которые не смогли присутствовать на ее выступлении. 

"Она пришла поддержать их, а вышла оттуда вся в слезах, ее просто трясло. Конечно, никаких фото и подробностей. Просто одно желание – чтобы все это закончилось как можно скорее. Чтобы враг погиб навеки вечные. И никогда снова не приходил к нам, не отнимал жизнь и здоровье наших людей, молодых ребят. Спасибо героям, военным врачам за то, что спасают жизнь наших защитников",  написал Ясинский.

Жена раненого украинского защитника, который находится на лечении в этом госпитале, украинская журналистка Ольга Калениченко 14 июля на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями от визита артистки в палату к ее мужу.

"О ней начали говорить еще до того, как она зашла в палату к моему мужу. Только что после очередной операции он очень хотел спать, но... Для тех, кто не был в этом госпитале, скажу, что он огромен. Такой себе медгородок. Чтобы обойти его, необходим явно не один час времени. Говорят, Оля зашла в каждую палату. Она была без камер и сопровождения", – написала Калениченко. 

Журналистка отметила, что общаясь с ее мужем, певица не говорила заготовленными фразами.

"Она просто заехала в госпиталь, чтобы каждому из бойцов лично сказать спасибо", – отметила журналистка.

Калениченко призналась, что ее супруг в знак благодарности подарил Поляковой браслет, который артистка сразу надела. 

"Возможно, она не хотела, чтобы писали о ее визите, но с искренней благодарностью о поддержке пишу", – подытожила журналистка.

Скриншот: Ольга Калениченко / Facebook
Скриншот: Ольга Калениченко / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: госпиталь, война России против Украины, Оля Полякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку"
  Российский режиссер Качанов: Гурченко мне сказала: "Роман, я у тебя первый раз в жизни играю бабушку"
Дмитрий ГОРДОН
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Скрипка о ракетном обстреле центра Винницы: Мы должны были встретиться с организаторами в месте попадания ракеты, нас спасли 10 минут
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
Цибульская заявила, что во время ракетного обстрела центра Винницы пострадали члены ее команды
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Очередной теракт рашистов". Вакарчук вместе с украинскими защитниками записал обращение после ракетного обстрела Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родной Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 