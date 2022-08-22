  Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео

"Меня сделал известной кокошник, но уже давно я не ношу кокошник. Я ношу короны, но люди все еще помнят меня с кокошником. Сегодня в этом мистическом месте, где женщины получали силу, хочу сделать этот ритуал", – заявила певица.

Она отметила, что раньше кокошник был для нее "просто украшением", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему как символу страны-агрессора не место в ее костюмерной.

Во время сжигания Полякова была в венке и платье-вышиванке.

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