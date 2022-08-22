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22 августа, 2022
 
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Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве. Видео

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Долгие годы узнаваемым элементом сценического образа Поляковой был кокошник
Долгие годы узнаваемым элементом сценического образа Поляковой был кокошник
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 22 августа в прямом эфире канала "1+1" сожгла свой кокошник на Лысой горе в Киеве.

"Меня сделал известной кокошник, но уже давно я не ношу кокошник. Я ношу короны, но люди все еще помнят меня с кокошником. Сегодня в этом мистическом месте, где женщины получали силу, хочу сделать этот ритуал", – заявила певица.

Она отметила, что раньше кокошник был для нее "просто украшением", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему как символу страны-агрессора не место в ее костюмерной.

Во время сжигания Полякова была в венке и платье-вышиванке.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Долгие годы узнаваемым элементом сценического образа артистки был кокошник. 

После полномасштабного вторжения России в Украину Полякова записала шесть песен на украинском языке. Певица также анонсировала премьеру альбома, в который войдут украиноязычные композиции.

Теги: война России против Украины, Оля Полякова, певица
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