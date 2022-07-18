"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео

Тогда артистка исполнила свою новую песню на украинском языке. По словам певицы, релиз трека запланирован на ближайшее время.
"Одна из новых моих песен "Все буде добре, Оля", которую вы могли услышать на "Концерте в метро". Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции. Эмоции, которые поймут только украинцы", – написала артистка.
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После полномасштабного вторжения в Украину Полякова записала шесть песен на украинском языке. Певица также анонсировала премьеру альбома, в который войдут украиноязычные композиции.
До войны артистка исполняла песни на русском языке. Одной из самых популярных песен в ее репертуаре стала "Королева ночи".