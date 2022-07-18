"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео

Полякова: Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции Фото: Оля Полякова / Facebook

Тогда артистка исполнила свою новую песню на украинском языке. По словам певицы, релиз трека запланирован на ближайшее время.

"Одна из новых моих песен "Все буде добре, Оля", которую вы могли услышать на "Концерте в метро". Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции. Эмоции, которые поймут только украинцы", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)