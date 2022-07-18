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18 июля, 2022
 
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"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео

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Полякова: Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции
Полякова: Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 18 июля разместила в Instagram видео, которое было записано 5 июля во время ее выступления в киевском метро на станции "Майдан Незалежности".

Тогда артистка исполнила свою новую песню на украинском языке. По словам певицы, релиз трека запланирован на ближайшее время.

"Одна из новых моих песен "Все буде добре, Оля", которую вы могли услышать на "Концерте в метро". Каждый раз, когда я пою эту песню, даже тихо про себя, меня переполняют эмоции. Эмоции, которые поймут только украинцы", – написала артистка.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину Полякова записала шесть песен на украинском языке. Певица также анонсировала премьеру альбома, в который войдут украиноязычные композиции.

До войны артистка исполняла песни на русском языке. Одной из самых популярных песен в ее репертуаре стала "Королева ночи".

Теги: Оля Полякова, певица
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