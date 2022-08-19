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19 августа, 2022
 
Новости

Дочери Поляковой вернулись в Украину

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После нападения РФ на Украину Полякова переехала с детьми во Францию
После нападения РФ на Украину Полякова переехала с детьми во Францию
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 19 августа опубликовала в Instagram Stories видео с участием своих дочерей, сообщив, что они возвращаются в Украину.

В ролике дети Поляковой запечатлены в подземном переходе с рюкзаками и музыкальными инструментами в руках.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. 8 июля певица заявила, что ее дочь стала студенткой и будет учиться в Великобритании.

Теги: дети, война России против Украины, Оля Полякова
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