Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2022
 
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57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира

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После неудачной операции Евангелиста заявила, что не может больше работать в модной индустрии
После неудачной операции Евангелиста заявила, что не может больше работать в модной индустрии
Фото: lindaevangelista / Instagram

57-летняя канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки британского журнала Vogue. Соответствующие фото она разместила 18 августа на своей странице в Instagram.

Во время съемки модель продемонстрировала несколько образов.

В сентябре 2021 года Евангелиста сообщила, что избегает появляться на публике, так как ее лицо и тело было изуродовано после операции по откачиванию жира.

В феврале 2022 года в интервью изданию People модель заявила, что подала в суд на компанию Zeltiq Aesthetics Inc, чтобы ей возместили ущерб в размере $50 млн за невозможность больше работать в фешн-индустрии.

Контекст:

Линда Евангелиста родилась в 1965 году в Канаде. После победы в конкурсе красоты "Мисс Ниагара" 15-летняя Евангелиста получила предложение о сотрудничестве от американского агентства.

Она принимала участие в рекламных съемках для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren. В 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley и снялась в клипах американского певца Джорджа Майкла Freedom и Too Funky.

В 2007 году Евангелиста родила сына. Его отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг американской актрисы Сальмы Хайек. Пино и Евангелиста расстались еще до рождения ребенка.

Теги: модель, Линда Евангелиста
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