57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира

После неудачной операции Евангелиста заявила, что не может больше работать в модной индустрии Фото: lindaevangelista / Instagram

Во время съемки модель продемонстрировала несколько образов.

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В сентябре 2021 года Евангелиста сообщила, что избегает появляться на публике, так как ее лицо и тело было изуродовано после операции по откачиванию жира.

В феврале 2022 года в интервью изданию People модель заявила, что подала в суд на компанию Zeltiq Aesthetics Inc, чтобы ей возместили ущерб в размере $50 млн за невозможность больше работать в фешн-индустрии.

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