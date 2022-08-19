57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира

Во время съемки модель продемонстрировала несколько образов.
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В сентябре 2021 года Евангелиста сообщила, что избегает появляться на публике, так как ее лицо и тело было изуродовано после операции по откачиванию жира.
В феврале 2022 года в интервью изданию People модель заявила, что подала в суд на компанию Zeltiq Aesthetics Inc, чтобы ей возместили ущерб в размере $50 млн за невозможность больше работать в фешн-индустрии.
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Линда Евангелиста родилась в 1965 году в Канаде. После победы в конкурсе красоты "Мисс Ниагара" 15-летняя Евангелиста получила предложение о сотрудничестве от американского агентства.
Она принимала участие в рекламных съемках для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren. В 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley и снялась в клипах американского певца Джорджа Майкла Freedom и Too Funky.
В 2007 году Евангелиста родила сына. Его отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг американской актрисы Сальмы Хайек. Пино и Евангелиста расстались еще до рождения ребенка.