"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости

"Отвечу поклонникам, которые спрашивали, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает. Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq (безоперационная липосакция. – "ГОРДОН"), которая сделала прямо противоположное тому, что было обещано", – написала модель.

По словам Евангелисты, у нее развилась парадоксальная гиперплазия жировой ткани.

"Вместо того, чтобы уменьшить количество жира, процедура увеличила жировые клетки. Я осталась навсегда деформированной. Ничего не изменилось даже после двух болезненных, безуспешных корректирующих операций. Я осталась, как пишут СМИ, "неузнаваемой". Я так устала от этого. Я бы хотела выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу, как прежде", – резюмировала она.

Модель не стала публиковать свои новые снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Linda Evangelista (@lindaevangelista)