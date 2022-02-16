"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо

Евангелиста: Я просто не могу больше жить с этой болью Фото: EPA

"Мне нравилось быть на подиуме, а сейчас я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить с этой болью. Я наконец-то хочу заговорить", – цитирует издание супермодель.

В интервью журналу Евангелиста рассказала, что в течение трех месяцев после семи сеансов CoolSculpting [безоперационной липосакции] с августа 2015 года по февраль 2016 года, она стала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области бюстгальтера. Те области лица и тела, которые она хотела уменьшить, по словам модели, внезапно увеличились и онемели.

"Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так, начала сидеть на диете и больше заниматься спортом. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума", – призналась Евангелиста, называя себя "навсегда деформированной" и "жестоко изуродованной".

Также модель сообщила, что подала в суд на компанию Zeltiq Aesthetics Inc, чтобы ей возместили ущерб в размере $50 млн за невозможность больше работать в фешн-индустрии.

Фото обложки с Евангелистой 16 февраля было опубликовано на странице издания в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)