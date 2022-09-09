  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео

Это первая премьера артистки после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Автором слов и музыки является Ольга Бажана, которая также написала для певицы русскоязычную песню "Королева ночи".
Полякова впервые исполнила эту композицию во время концерта в киевском метро после возвращения в Украину.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.
3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину. В августе домой также приехали ее дети.