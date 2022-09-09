  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео

Полякова впервые исполнила эту композицию во время концерта в киевском метро Фото: Оля Полякова / Facebook

Это первая премьера артистки после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Автором слов и музыки является Ольга Бажана, которая также написала для певицы русскоязычную песню "Королева ночи".

Полякова впервые исполнила эту композицию во время концерта в киевском метро после возвращения в Украину.

ВИДЕО

Видео: Оля Полякова / YouTube