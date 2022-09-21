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21 сентября, 2022
 
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"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь

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Данилко с Белоконь сейчас находятся на гастролях за границей
Данилко с Белоконь сейчас находятся на гастролях за границей
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко 20 сентября опубликовал в Instagram новые фото, на которых запечатлен вместе с коллегой, актрисой Инной Белоконь.

Артисты позируют за столиком под навесом. Поклонники пары обратили внимание на то, что Данилко и Белоконь во время съемки держали в руках сигареты, а на столе лежала распечатанная пачка из-под них.

"Люблю таких счастливых и безбашенных! Вы живые, кайфуйте", – написали подписчики.

"Андрей Михайлович, вы что курите?" – удивились в сети.

"Вы просто идеальная пара",  прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини. Сейчас артисты находятся на гастролях за границей.

Теги: Андрей Данилко, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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