"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь

Данилко с Белоконь сейчас находятся на гастролях за границей Фото: v_serduchka / Instagram

Артисты позируют за столиком под навесом. Поклонники пары обратили внимание на то, что Данилко и Белоконь во время съемки держали в руках сигареты, а на столе лежала распечатанная пачка из-под них.

"Люблю таких счастливых и безбашенных! Вы живые, кайфуйте", – написали подписчики.

"Андрей Михайлович, вы что курите?" – удивились в сети.

"Вы просто идеальная пара", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)