"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио

"Хотел выложить в сеть, когда доделаю. Но в связи с обращением деда о мобилизации, считаю, что сейчас как раз. Поздравляю! Этим самым [президент РФ Владимир] Путин похоронил свой режим. Никто не захочет идти умирать под HIMARS и натиском ЗСУ, – написал Кензов. – Россияне, выезжайте из страны, если не хотите умереть на нашей святой земле. Залужный – красава".
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается", – отреагировали в сети.
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Кензов не уточнил, когда именно состоится премьера песни. Эта композиция – не единственная, которая посвящена Залужному.
Летом украинская группа Oisho BTZ презентовала трек "Залужний мутить двіж". На данный момент клип посмотрели более 1 млн раз.