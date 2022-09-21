"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио

"Хотел выложить в сеть, когда доделаю. Но в связи с обращением деда о мобилизации, считаю, что сейчас как раз. Поздравляю! Этим самым [президент РФ Владимир] Путин похоронил свой режим. Никто не захочет идти умирать под HIMARS и натиском ЗСУ, – написал Кензов. – Россияне, выезжайте из страны, если не хотите умереть на нашей святой земле. Залужный – красава".

"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official)