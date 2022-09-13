Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2022
 
Новости

Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бракосочетание состоялось 10 сентября
Бракосочетание состоялось 10 сентября
Фото: Марія Гуреш / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко стал свидетелем на бракосочетании офицера Евгения Воротило и Марии Гуреш, церемонию заключения брака провел в Киеве 10 сентября главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Об этом сообщила мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня на своей странице в Facebook.

"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних козацких родов – сумского рода Негрейков и черкасского рода Воротил – создали новую семью и теперь будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – сообщила мать невесты.

Кличко и Залужный оставили автографы на украинском флаге.

"После события дети достали флаг и попросили наших почетных гостей на нем расписаться. Благодарю всех, кто разделил с нами наши эмоции в этот день. Верим в победу ВСУ и счастливое будущее наших детей в свободной Украине", – поделилась Гориха Зерня.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nafpu2xheQv3DEXAdqdaX4jRhX5p9mNXmaJFkaXWJzaquYr6WMv7QACmCP5yoGUSl&id=100007897291251

Мария Гуреш также выразила благодарность гостям.

"Мы очень благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны Виталию Кличко за то, что стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала новобрачная.

https://www.facebook.com/mariaguresh/posts/pfbid0U58Q4UJn3VuFXvwcStYhZUjYos7zp6UU5HAsfsC8qQStit9nyQuaywwnuZnQc35hl

Теги: Киев, Виталий Кличко, флаг, свадьба, ВСУ, Валерий Залужный, церемония, невеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Так вот, русня немытая. Нам, харьковчанам, больше не страшно. Швыряйтесь ракетами, ублюдки. Наши наступают
Военный дневник харьковчанки Гин: Так вот, русня немытая. Нам, харьковчанам, больше не страшно. Швыряйтесь ракетами, ублюдки. Наши наступают
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Можете бросать в меня камнями". Анатолий Анатолич рассказал, почему не возвращает свою семью в Украину
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Действительно красиво". 64-летняя Стоун снялась верхом на лошади
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
Кличко стал свидетелем на свадьбе офицера, а бракосочетание проводил Залужный
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
Названы победители премии "Эмми 2022"
Названы победители премии "Эмми 2022"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"
"Вкусные", "Персики мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Вкусные", "Персики – мои любимые фрукты". Спортсменки Рыжикова, Бех-Романчук и Горелова показали ягодицы. Фото
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
"Всегда красивая и горячая женщина". 47-летняя Лонгория снялась в топе и облегающих брюках с поднятыми ногами
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
"Волшебно!", "Мурашки!" Жена Макаревича показала, как он поет в храме
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Голубая толстовка и подсолнухи. 28-летняя Свитолина показала, как отпраздновала в Монако свой день рождения
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
Лидер группы "Антитіла": Путин умер. Все, конец. Морда ботоксного деда еще пугает самых упоротых, но кое-кто уже тыкает ее палкой
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
  53-летняя Лопес вышла на прогулку с 16-летней дочерью Аффлека от первого брака. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 