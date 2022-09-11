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ОБЩЕСТВО

В Украине зафиксировали свадебный рекорд за последние семь лет

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По количеству бракосочетаний лидирует прифронтовая Днепропетровская область
По количеству бракосочетаний лидирует прифронтовая Днепропетровская область
Фото: depositphotos.com

В Украине в 2022-м зарегистрировали наибольшее количество браков за последние семь лет. Об этом 9 сентября сообщили в сервисе открытых данных Opendatabot.

За первые полгода 2022 года было зарегистрировано рекордное количество браков – 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году, и абсолютный рекорд за последние семь лет.

По количеству бракосочетаний лидирует прифронтовая Днепропетровская область – за этот период в регионе было зарегистрировано 13 025 семей. Рост числа новых семей наблюдается во всех тыловых областях, кроме Черновицкой. Там с начала года количество браков снизилось на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В то же время количество разводов, зарегистрированных ЗАГСами, снизилось почти вдвое – на 42% по отношению к первому полугодию 2021 года: 7632 расторжения брака против 13 153 в 2021-м.

Лидером по количеству разводов так же, как и по количеству браков, стала Днепропетровская область – 943 развода.

Вместе с тем адвокат Ольга Шевченко отмечает, что количество разводов, зарегистрированных ЗАГСами, не в полной мере отражает реальную статистику.

"Дело в том, что расторжение брака в ЗАГСе возможно только в случае, если у супругов нет несовершеннолетних детей и есть обоюдное желание разойтись. Если у пары есть несовершеннолетние дети или один из супругов отказывается от развода, расторжение брака происходит по решению суда", – отметила она.

Юрист добавила, что как только закончились активные боевые действия в Киеве и Киевской области, первыми делами были именно дела о расторжении брака.

"Предполагаю, что причиной становятся поведение партнера во время войны и разлука семей, когда женщины с детьми были вынуждены эвакуироваться, а мужчины остались в Украине. Иногда проживание супругов в разных странах и общение только посредством средств связи приводят к недоразумениям, конфликтным ситуациям и, в результате, к потере доверия и чувства любви", – подытожила Шевченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, свадьба, семья, развод
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