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Праздники во время войны. Отмечать или нет. Советы психолога

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В реалиях войны важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это возможно
В реалиях войны важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это возможно
Фото: depositphotos.com

Война России против Украины продолжается почти полгода. В это же время у людей происходят события как запланированные еще до войны, например свадьбы, крестины, так и дни рождения. Возникает вопрос – отменять ли празднования или в каком формате отмечать праздничные даты? Советы дала практикующий психолог и телеведущая Юлия Зорий. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала ICTV.

"В этой ситуации можно понять всех. И тех, кто против, потому что устраивать громкое празднование во время, когда гибнут люди, раздаются сирены и прилетают ракеты, неуместно. Так и тех, кто борется за право жить жизнь здесь и сейчас, для кого мельчайший повод для радости, позитива и встречи с близкими – это серьезный ресурс, чтобы восстановиться и эффективно действовать дальше. Главное в этом – баланс и равновесие. Когда нет крайностей – от громкого гуляния до запрета на любую приятную эмоцию или событие", – отметила психолог.

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Фото: depositphotos.com

Людям во время войны все еще непросто осознать, что той жизни, которая была до войны, уже не будет. Важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это возможно. Если празднование все-таки предстоит, оно должно соответствовать обстоятельствам военного времени. Нельзя пренебрегать чувствами людей рядом.

"Все это зависит от набора нравственных принципов, качеств и ценностей каждого из нас", – подчеркнула психолог.

Важно уметь искать возможность отдохнуть и не упускать повод для радости, поскольку психика истощается. И нужна подпитка положительными эмоциями.

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Фото: depositphotos.com

"Важно дать себе разрешение на маленькие радости. То ли день рождения, то ли личная важная дата. Если вы мечтали о пышной свадьбе, то подумайте, как лучше это сделать в наше время – изменить формат на тихий семейный праздник или подождать и сыграть позже, после победы, но так, как вы мечтали. Выбор всегда за вами, и он всегда есть", – отметила Зорий.

Война влияет на психическое здоровье людей и является сложным испытанием для всех. При этом важно продолжать как работать, помогать защитникам, так и отдыхать. Для ментального здоровья необходимо уважать как свои интересы, так и интересы окружающих и относиться к проявлениям их эмоций с пониманием.

Теги: война, телеведущая, советы, психолог, Юлия Зорий
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