ГОРДОН
 
 
Интересное

Почему в повседневной жизни во время войны стало больше нецензурной лексики и как от этого избавиться. Советы психолога

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нецензурную лексику не стоит делать привычкой
Нецензурную лексику не стоит делать привычкой
Фото: depositphotos.com

С началом полномасштабной войны нецензурные выражения в повседневной жизни стали звучать чаще, притом не только на улицах, но и с телеэкранов, их вводят в тексты песен. Почему ругательства становятся повседневностью и нужно ли этого избегать, рассказала украинская телеведущая и психолог Юлия Зорий. Об этом изданию "ГОРДОН" 29 июля сообщила пресс-служба ICTV.

"Находясь в постоянном напряжении от войны, наша психика пытается защитить себя от срыва и неконтролируемых эмоций. Человеку часто бывает сложно подобрать слово из привычного лексикона, чтобы описать свои впечатления и ощущения, а острое словцо хорошо справляется с этой задачей. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах табуированная нецензурная лексика выполняет защитную функцию для психики. Это своеобразная быстрая разрядка для нервной системы", – объяснила психолог.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По ее словам, слыша, как кто-то матерится, на подсознании состояние этого человека воспринимается как узнаваемое и понятное, поэтому может появиться желание высказаться аналогично.

Использование нацензурных выражений имеет некое антистрессовое воздействие, но к использованию их можно привыкнуть и табуированная лексика останется в арсенале использования и после победы.

"Останутся ли с нами маты после победы, конечно, зависит от нас самих. Ведь сейчас брань помогает психике, выполняя функцию так называемого успокоительного, когда это действительно необходимо. Однако когда эти слова теряют эмоциональную окраску, они утрачивают и свою силу. И, наверное, лучше всего будет оставить их войне, а в мирное время соблюдать культуру речи", – отметила Зорий.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Она посоветовала придумать собственные высказывания, если без острого слова пока обойтись не получается. Матерные слова психолог порекомендовала заменить забавными украинскими поговорками, пословицами, отдельными словами-заменителями.

"Они и звучат иначе, и напряжение снимают лучше, и вызывают улыбку. В общем, когда человек находится в стрессе и ему нужно мгновенно выплеснуть эмоцию, то нецензурное слово дает возможность избавиться от агрессии быстрее. Но мы не должны забывать, что и война, и мат не являются нормой нашей жизни. То, что сейчас выполняет защитную функцию, не должно становиться частью нашего привычного лексикона. Ведь мы матом не разговариваем, а ситуативно обозначаем чрезвычайное эмоциональное состояние", – заявила психолог.

Теги: Украина, война, агрессия, телеведущая, психолог, Юлия Зорий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать G
Дмитрий ГОРДОН
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично G
Алеся БАЦМАН
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России
  Жданов: Запад может нанести превентивный ядерный удар по России G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Как только я произвела первый выстрел, почувствовала прилив сил, энергии и уверенности". Мишина научилась стрелять
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
"Наши котики", "Самые лучшие". Украинские защитники записали ролик, в котором обратились к каждой украинке
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
Саливанчук показала декольте в тугом корсете. Фото
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
"Мое счастливое место". Берри сделала селфи в купальнике на фоне заката
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
  "Каждый день эти люди света творят настоящий подвиг!" Огневич посвятила песню "Світло" работникам ГСЧС. Видео
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
"Ей сложнее всего найти свое место". Анатолий Анатолич показал свою среднюю дочь
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 