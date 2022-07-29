Почему в повседневной жизни во время войны стало больше нецензурной лексики и как от этого избавиться. Советы психолога

"Находясь в постоянном напряжении от войны, наша психика пытается защитить себя от срыва и неконтролируемых эмоций. Человеку часто бывает сложно подобрать слово из привычного лексикона, чтобы описать свои впечатления и ощущения, а острое словцо хорошо справляется с этой задачей. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах табуированная нецензурная лексика выполняет защитную функцию для психики. Это своеобразная быстрая разрядка для нервной системы", – объяснила психолог.

Фото: depositphotos.com

По ее словам, слыша, как кто-то матерится, на подсознании состояние этого человека воспринимается как узнаваемое и понятное, поэтому может появиться желание высказаться аналогично.

Использование нацензурных выражений имеет некое антистрессовое воздействие, но к использованию их можно привыкнуть и табуированная лексика останется в арсенале использования и после победы.

"Останутся ли с нами маты после победы, конечно, зависит от нас самих. Ведь сейчас брань помогает психике, выполняя функцию так называемого успокоительного, когда это действительно необходимо. Однако когда эти слова теряют эмоциональную окраску, они утрачивают и свою силу. И, наверное, лучше всего будет оставить их войне, а в мирное время соблюдать культуру речи", – отметила Зорий.

Фото: depositphotos.com

Она посоветовала придумать собственные высказывания, если без острого слова пока обойтись не получается. Матерные слова психолог порекомендовала заменить забавными украинскими поговорками, пословицами, отдельными словами-заменителями.

"Они и звучат иначе, и напряжение снимают лучше, и вызывают улыбку. В общем, когда человек находится в стрессе и ему нужно мгновенно выплеснуть эмоцию, то нецензурное слово дает возможность избавиться от агрессии быстрее. Но мы не должны забывать, что и война, и мат не являются нормой нашей жизни. То, что сейчас выполняет защитную функцию, не должно становиться частью нашего привычного лексикона. Ведь мы матом не разговариваем, а ситуативно обозначаем чрезвычайное эмоциональное состояние", – заявила психолог.