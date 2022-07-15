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Эмоциональные качели во время войны. Как справиться с перепадами настроения

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Важно определить, какую именно эмоцию вы испытываете здесь и сейчас
Важно определить, какую именно эмоцию вы испытываете здесь и сейчас
Фото: depositphotos.com

Украинская телеведущая и психолог Юлия Зорий рассказала, как во время войны стабилизировать настроение и улучшится ли эмоциональный фон сразу после победы. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба ICTV.

"Эмоциональными качелями" называют резкие перепады настроения, когда отчаяние сменяется эйфорией, страх, панику, вину сменяет чувство подъема и оптимизма. Во время войны такой спектр эмоций переживает практически каждый украинец.

В критических условиях важно стабилизировать эмоциональное состояние и попытаться взять эмоции под контроль. Он начинается с осознания своих чувств и настроения.

"Четыре ключевых столпа, на которых строится контроль эмоций, – это: замечаем, принимаем, называем, осознаем. Поэтому прежде всего примите тот факт, что все эти колебания эмоций нормальные, позвольте им быть. Объясните себе, почему сейчас испытываете ту или иную эмоцию, примите ее. Единственный момент – будьте осторожны с теми, кто рядом с вами, чтобы они не страдали и не попадали под "горячую руку", если вас, например, обуяла ненависть и вы можете в этом состоянии наговорить лишнего, а потом жалеть", – посоветовала Зорий.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Она подчеркнула, что, поняв и приняв свои эмоции, нужно переходить к действиям. В этом, по словам психолога, помогут определенные методы.

"Чтобы взять эмоции под контроль, применяйте физические активности. Любое движение придаст энергии и снизит силу эмоции. Также помогают дыхательные практики. Их сейчас много, поэтому каждый может выбрать ту, которая больше подойдет. Как, например, техника "Квадрат", когда дышат на четыре счета: глубокий вдох, задержка дыхания на четыре секунды и выдох – и снова задержка дыхания, вдох на четыре секунды. Каждый вдох и выдох делайте с такими интервалами", – посоветовала она.

Необходимо начать планировать свой день. Важно ставить и выполнять хотя бы самые простые задачи, при этом не умаляя их значения. Нужно записывать, что именно удалось выполнить, похвалить себя за это. А невыполненное перенести на следующий день и обязательно завершить. Это поможет меньше поддаваться стрессу.

Время, проведенное за просмотром или чтением новостей, нужно контролировать. Например, выделить условные три-четыре блока в день по 15 минут. Новости часто выступают раздражителем, включающим целый спектр разнообразных негативных эмоций.

Важны общение и поддержка, поэтому следует говорить со своими близкими, делиться эмоциями и переживаниями, слушать друг друга, обнимать. Также нужно делать каждый день какое-нибудь полезное дело для страны: сбор средств, донаты, полезные репосты в социальных сетях, обеспечение едой, одеждой или приютом тех, кому это сейчас необходимо. Важно помнить, что даже маленькое усилие – это большой вклад в победу.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Стабильное эмоциональное состояние – наш главный ресурс. Нам нужно пережить это сейчас, чтобы мы могли восстановить нашу страну завтра. Мы должны оставаться трезвыми и сознательными, чтобы принимать правильные и взвешенные решения. Но учтите, что "эмоциональные качели" еще будут сопровождать нашу жизнь. Ошибочно думать, что однажды все закончится и мы будем жить так, как раньше. После победы нам еще предстоит многое преодолеть, осознать масштабы войны и ее последствия. И нас будет качать снова… Но сейчас мы постепенно учимся быстро реагировать и принимать решения, стабилизировать свое состояние, сплачиваться и помогать себе и окружающим. Если знать, что такое эти "качели" и что с ними делать, они уже не будут неприятным сюрпризом для нас. Да, сейчас они норма нашей жизни. Да, нужно принять этот факт и учиться с ним осознанно жить", – отметила Зорий.

Теги: Украина, война, телеведущая, паника, интересное, психолог, энергия, Юлия Зорий
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