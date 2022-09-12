ВСУ вышли к границе с Россией в селе Терновая. Снятое военными видео с украинским флагом опубликовал Ермак

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Терновая заходила 6-я рота 14-й бригады", – говорит голос за кадром.
О том, что на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с РФ сообщил утром 12 сентября, не называя конкретных населенных пунктов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.