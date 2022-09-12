ВСУ вышли к границе с Россией в селе Терновая. Снятое военными видео с украинским флагом опубликовал Ермак

Украинские бойцы вышли к госгранице с РФ еще в одном районе Харьковской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Терновая заходила 6-я рота 14-й бригады", – говорит голос за кадром.

О том, что на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с РФ сообщил утром 12 сентября, не называя конкретных населенных пунктов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов