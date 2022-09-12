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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ вышли к границе с Россией в селе Терновая. Снятое военными видео с украинским флагом опубликовал Ермак

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Украинские бойцы вышли к госгранице с РФ еще в одном районе Харьковской области
Украинские бойцы вышли к госгранице с РФ еще в одном районе Харьковской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Видео, в котором украинские защитники докладывают о взятии села Терновая Харьковской области, опубликовал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Терновая заходила 6-я рота 14-й бригады", – говорит голос за кадром.

О том, что на отдельных участках фронта украинские защитники вышли к государственной границе с РФ сообщил утром 12 сентября, не называя конкретных населенных пунктов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

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