В Изюме от российских обстрелов погибла по меньшей мере 1 тыс. жителей, еще больше – из-за проблем с медициной, считают в горсовете

Он отметил, что информация о жертвах оккупантов еще нуждается в уточнении, потому что захватчики, как и в других временно оккупированных городах, старались скрыть свои военные преступления.

"По той информации, что у нас есть, по меньшей мере 1 тыс. местных жителей погибли в результате военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадали из-за того, что им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, поскольку российские оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения в Изюме, они не функционировали. Доступ к лекарствам был ограничен, оккупанты размародерили, разграбили все аптеки", – сказал Стрельник.

По его словам, сейчас остро стоят вопросы доставки лекарств в город и госпитализации жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Власти будут решать их в первую очередь. Стрельник напомнил, что все это время оккупации российские военные отказывали в эвакуации и гуманитарных коридорах для поставок лекарств и продуктов для жителей.

Депутат отметил, что городские власти пока не могут приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку ожидают, пока военные закончат стабилизационные мероприятия в городе, но они поддерживают связь с местными жителями и уже начинают организацию работы.

По данным горсовета, в Изюме остается около 10 тыс. жителей. Вопрос возможной эвакуации из-за приближающегося отопительного сезона, по словам Стрельника, будет обсуждаться на самом высоком уровне, пока такого решения нет.

"В последнее время удавалось проводить так называемую тихую эвакуацию, и женщины и дети до 14 лет, пожилые люди могли уехать. Большинство изюмчан ждут возможности вернуться домой. Но действительно очень сложная ситуация с критической инфраструктурой. Мы надеемся, что успеем сделать все возможное, чтобы зима для нас не стала неожиданностью", – отметил депутат горсовета.

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По официальным данным на 2020 год, в Изюме проживало около 46,5 тыс. человек.

Заммэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось около 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": к тому моменту больше месяца не было воды, света, газа, тепла, люди жили в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи.