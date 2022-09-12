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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме от российских обстрелов погибла по меньшей мере 1 тыс. жителей, еще больше – из-за проблем с медициной, считают в горсовете

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По данным горсовета, в Изюме остается около 10 тыс. жителей
По данным горсовета, в Изюме остается около 10 тыс. жителей
Фото: Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ» / Facebook

По меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств. Об этом заявил депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник 12 сентября на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Он отметил, что информация о жертвах оккупантов еще нуждается в уточнении, потому что захватчики, как и в других временно оккупированных городах, старались скрыть свои военные преступления. 

"По той информации, что у нас есть, по меньшей мере 1 тыс. местных жителей погибли в результате военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадали из-за того, что им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, поскольку российские оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения в Изюме, они не функционировали. Доступ к лекарствам был ограничен, оккупанты размародерили, разграбили все аптеки", – сказал Стрельник.

По его словам, сейчас остро стоят вопросы доставки лекарств в город и госпитализации жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Власти будут решать их в первую очередь. Стрельник напомнил, что все это время оккупации российские военные отказывали в эвакуации и гуманитарных коридорах для поставок лекарств и продуктов для жителей.

Депутат отметил, что городские власти пока не могут приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку ожидают, пока военные закончат стабилизационные мероприятия в городе, но они поддерживают связь с местными жителями и уже начинают организацию работы. 

По данным горсовета, в Изюме остается около 10 тыс. жителей. Вопрос возможной эвакуации из-за приближающегося отопительного сезона, по словам Стрельника, будет обсуждаться на самом высоком уровне, пока такого решения нет.

"В последнее время удавалось проводить так называемую тихую эвакуацию, и женщины и дети до 14 лет, пожилые люди могли уехать. Большинство изюмчан ждут возможности вернуться домой. Но действительно очень сложная ситуация с критической инфраструктурой. Мы надеемся, что успеем сделать все возможное, чтобы зима для нас не стала неожиданностью", – отметил депутат горсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По официальным данным на 2020 год, в Изюме проживало около 46,5 тыс. человек. 

Заммэра Изюма Владимир Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось около 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": к тому моменту больше месяца не было воды, света, газа, тепла, люди жили в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи.

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

По словам Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.

Теги: медицина, лекарства, Изюм, Харьковская область, эвакуация, погибшие, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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