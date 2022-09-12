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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме разрушено более 80% инфраструктуры, включая систему отопления – депутат горсовета

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Жилье и инфраструктура Изюма сильно повреждены в результате обстрелов оккупантов
Жилье и инфраструктура Изюма сильно повреждены в результате обстрелов оккупантов
Фото: Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ» / Facebook

Изюм очень сильно пострадал в результате военной агрессии российских оккупантов, сообщил депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник. Об этом он сказал 12 сентября на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"Более 80% всей инфраструктуры в городе разрушено. Это и частные, и многоквартирные жилые дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Город разрушен, и самое страшное, что впереди зима, а центральная система отопления, которой пользовалось большинство жителей, разрушена", – сказал Стрельник.

Он отметил, что эти вызовы сейчас стоят перед городскими властями, органами местного самоуправления и областной администрацией, но в городе надеются и на помощь государственной власти, так как проблема глобальная.

"Сейчас нужно быстро провести все экспертизы, проектно-сметные работы и начать восстановление города, которого так долго ждали жители Изюма", – сказал депутат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали. 

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. Около 80% застройки было уничтожено, говорил тогда заместитель мэра Владимир Мацокин в интервью "Укринформу". С начала апреля Изюм был оккупирован.

Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": к тому моменту больше месяца не было воды, света, газа, тепла, люди жили в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

Теги: отопление, Изюм, Харьковская область, горсовет, жилье, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, деоккупация, восстановление
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