В Изюме разрушено более 80% инфраструктуры, включая систему отопления – депутат горсовета

"Более 80% всей инфраструктуры в городе разрушено. Это и частные, и многоквартирные жилые дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Город разрушен, и самое страшное, что впереди зима, а центральная система отопления, которой пользовалось большинство жителей, разрушена", – сказал Стрельник.
Он отметил, что эти вызовы сейчас стоят перед городскими властями, органами местного самоуправления и областной администрацией, но в городе надеются и на помощь государственной власти, так как проблема глобальная.
"Сейчас нужно быстро провести все экспертизы, проектно-сметные работы и начать восстановление города, которого так долго ждали жители Изюма", – сказал депутат.
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По словам Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. Около 80% застройки было уничтожено, говорил тогда заместитель мэра Владимир Мацокин в интервью "Укринформу". С начала апреля Изюм был оккупирован.
Мацокин писал 13 апреля, что в городе осталось не менее 15 тыс. человек, причем "термин "гуманитарная катастрофа" уже не отображает ужаса ситуации": к тому моменту больше месяца не было воды, света, газа, тепла, люди жили в разрушенных домах без окон и дверей, без лекарств, продуктов, гуманитарной помощи.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".