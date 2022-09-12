В Изюме разрушено более 80% инфраструктуры, включая систему отопления – депутат горсовета

"Более 80% всей инфраструктуры в городе разрушено. Это и частные, и многоквартирные жилые дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения, а также промышленные мощности. Город разрушен, и самое страшное, что впереди зима, а центральная система отопления, которой пользовалось большинство жителей, разрушена", – сказал Стрельник.

Он отметил, что эти вызовы сейчас стоят перед городскими властями, органами местного самоуправления и областной администрацией, но в городе надеются и на помощь государственной власти, так как проблема глобальная.

"Сейчас нужно быстро провести все экспертизы, проектно-сметные работы и начать восстановление города, которого так долго ждали жители Изюма", – сказал депутат.

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По словам Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.