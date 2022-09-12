Закончили они бесславно, в реке Северский Донец. Украинские защитники рассказали, как гнали оккупантов из Харьковской области

Бойцы ВСУ рассказали, что позиция "Москва" – это левый фланг оккупантов, прикрывавший всю группировку, которая находилась в селах Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке Балаклейского района Харьковской области. На этом укрепрайоне россияне сосредоточили много сил и хорошо окопались.
"Где-то до батальонно-тактической группы там было [каждая БТГ насчитывает примерно 600–800 бойцов]. Их задача была не пустить нас за реку Северский Донец, чтобы мы не перерезали дорогу логистического обеспечения: Балаклея – Савинцы – Изюм. Они эту дорогу держали. Довольно ожесточенное было сражение: и стрелковое оружие, и гранатометы – все. Участвовало все. "Накосили" очень много. Фактически шли на штурм, можно сказать, в штыковую", – рассказал боец 518-го отдельного батальона специального назначения "Дикое поле", который участвовал в сражении.
Бой завершился разгромом и бегством оккупантов.
"Завершили они бесславно – ныряли в реку Северский Донец. Говорят, что русские своих не бросают… Так вот, они бросили их всех", – рассказали украинские защитники.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.