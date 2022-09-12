Если бы Шольц не отказал Украине в тяжелой технике, наступление ВСУ началось бы раньше — посол Украины в Германии

"Если бы канцлер Германии [Олаф Шольц] и министр обороны [Кристине Ламбрехт] не отказали нам в боевых машинах пехоты Marder, а также в бронетранспортерах Fuchs, Dingo и Fennek, украинская армия могла бы намного раньше начать это жизненно важное освобождение оккупированных территорий", — сказал Мельник.

Он потребовал от правительства ФРГ "хотя бы сейчас, после этих первых успехов" доставить в Украину "технику для спасения человеческих жизней".

В своем Twitter Мельник написал 10 сентября, что поставка в Украину боевых немецких танков Leopard 2 "стала бы лакмусовой бумажкой для канцлера ФРГ", которая показала бы, "способна ли Германия играть ведущую роль в Европе".