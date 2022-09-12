Если бы Шольц не отказал Украине в тяжелой технике, наступление ВСУ началось бы раньше — посол Украины в Германии

"Если бы канцлер Германии [Олаф Шольц] и министр обороны [Кристине Ламбрехт] не отказали нам в боевых машинах пехоты Marder, а также в бронетранспортерах Fuchs, Dingo и Fennek, украинская армия могла бы намного раньше начать это жизненно важное освобождение оккупированных территорий", — сказал Мельник.
Он потребовал от правительства ФРГ "хотя бы сейчас, после этих первых успехов" доставить в Украину "технику для спасения человеческих жизней".
В своем Twitter Мельник написал 10 сентября, что поставка в Украину боевых немецких танков Leopard 2 "стала бы лакмусовой бумажкой для канцлера ФРГ", которая показала бы, "способна ли Германия играть ведущую роль в Европе".
Die Lieferung von * Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine ist ein Lackmustest für den @Bundeskanzler & die Ampel, ob Deutschland fähig ist, eine Führungsrolle in Europa zu spielen.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2022
Hoffe, man befreift das endlich in Berlin
Danke @GresselGustav, @jana_puglierin, @ECFRBerlin * https://t.co/HLDiN8ihIg pic.twitter.com/298RGh1Hh2
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет за собой ослабление бундесвера.
В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что мешает ей поставлять оружие Украине. "Я бы очень хотела дать гораздо больше Украине. Если бы Бундесвер не был столь "урезан" в прошлые годы, это было бы возможно. Но сейчас это следствие этой безответственной экономии", – сказала она.