ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я бы очень хотела дать гораздо больше". Глава минобороны Германии объяснила, что мешает ей поставлять оружие Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ламбрехт: Увеличения поставок тяжелого вооружения правительство не планирует
Ламбрехт: Увеличения поставок тяжелого вооружения правительство не планирует
Фото: ЕРА

Успешное контрнаступление Украины вселяет надежду на то, что Россия будет вынуждена прекратить войну, об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила в интервью Politico.

По ее словам, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если эта война продлится "недели или месяцы".

"Мы очень впечатлены тем, как храбро сражаются украинцы", – сказала она. 

Политик отметила, что Берлин нарастил военную помощь Киеву в начале лета, в частности, передал зенитные танки и гаубицы, а также высокотехнологичные ракеты противовоздушной обороны. Однако увеличения поставок тяжелого вооружения правительство не планирует, утверждая, что запасы армии Германии истощены и ей нужно обеспечить собственную безопасность.

"Я бы очень хотела дать гораздо больше Украине. Если бы бундесвер не был столь "урезан" в прошлые годы, это было бы возможно. Но сейчас это следствие этой безответственной экономии", – сказала она.

Ламбрехт добавила, что Германия обучает украинских солдат операциям по разминированию и  ведет "очень конкретные" переговоры с Польшей о создании центра технического обслуживания. Там будут быстро ремонтировать доставляемое в Украину оружие, пообещала министр.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

Теги: Германия, военная помощь, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (270706)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21280)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (8110)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7912)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7504)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7191)
7
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото (5814)
8
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (5612)
 
 
 
 