"Я бы очень хотела дать гораздо больше". Глава минобороны Германии объяснила, что мешает ей поставлять оружие Украине

По ее словам, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если эта война продлится "недели или месяцы".
"Мы очень впечатлены тем, как храбро сражаются украинцы", – сказала она.
Политик отметила, что Берлин нарастил военную помощь Киеву в начале лета, в частности, передал зенитные танки и гаубицы, а также высокотехнологичные ракеты противовоздушной обороны. Однако увеличения поставок тяжелого вооружения правительство не планирует, утверждая, что запасы армии Германии истощены и ей нужно обеспечить собственную безопасность.
"Я бы очень хотела дать гораздо больше Украине. Если бы бундесвер не был столь "урезан" в прошлые годы, это было бы возможно. Но сейчас это следствие этой безответственной экономии", – сказала она.
Ламбрехт добавила, что Германия обучает украинских солдат операциям по разминированию и ведет "очень конкретные" переговоры с Польшей о создании центра технического обслуживания. Там будут быстро ремонтировать доставляемое в Украину оружие, пообещала министр.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.