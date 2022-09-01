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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Германии допускают, что Россия может открыть еще один фронт войны

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Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной
Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной
Фото: EPA

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн считает, что у сухопутных сил России сохраняется потенциал для открытия второго фронта войны, несмотря на изнурительные бои в Украине. Об этом 31 августа Цорн заявил в интервью Reuters.

"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", – отметил он.

Театром войны в военной терминологии называют сухопутную территорию, морскую акваторию и воздушное пространство воюющих государств, а также открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых воюющие стороны могут вести или ведут военные действия.

Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной, а российские военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО.

Reuters отмечает, что одной из возможных горячих точек является Калининград, который находится между членами НАТО Польшей и Литвой. 

Генерал также считает, что у России нескоро закончатся боеприпасы. По его словам, эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре. 

Цорн добавил, что, тем не менее, в данный момент он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Упорные бои продолжаются на Донбассе, на южном направлении украинские Вооруженные силы проводят наступательные действия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, война, Калининград, война России против Украины
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