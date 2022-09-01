В Германии допускают, что Россия может открыть еще один фронт войны

Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной Фото: EPA

"В настоящее время основная часть сухопутных войск России может быть связана с Украиной, но даже в этом случае мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных войск для открытия второго театра военных действий", – отметил он.

Театром войны в военной терминологии называют сухопутную территорию, морскую акваторию и воздушное пространство воюющих государств, а также открытое море и воздушное пространство над ним, в пределах которых воюющие стороны могут вести или ведут военные действия.

Цорн подчеркнул, что большая часть российского флота еще не задействована в войне с Украиной, а российские военно-воздушные силы все еще обладают значительным потенциалом, что также представляет угрозу для НАТО.

Reuters отмечает, что одной из возможных горячих точек является Калининград, который находится между членами НАТО Польшей и Литвой.

Генерал также считает, что у России нескоро закончатся боеприпасы. По его словам, эти боеприпасы частично старые и очень неточные, но именно они наносят большие разрушения гражданской инфраструктуре.

Цорн добавил, что, тем не менее, в данный момент он не ожидает каких-либо далеко идущих наступлений вглубь украинской территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)