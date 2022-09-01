Россия столкнулись с серьезной нехваткой военнослужащих и может вербовать осужденных на войну – разведка США

По словам источников, министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретения личного состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам.
Официальные лица также заявили, что у США есть достоверная информация о том, что министерство обороны России, вероятно, начнет вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".
Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.
25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон №127141-8, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.
По данным перехватов украинской разведки, солдаты, которые въехали в Украину в феврале, не могут "законно" покинуть службу. "За...бало все. Короче, сказали: "Замены не будет никакой". Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется?" – говорят оккупанты.
С 24 февраля ВСУ и по состоянию на 31 августа уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов.