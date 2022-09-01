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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия столкнулись с серьезной нехваткой военнослужащих и может вербовать осужденных на войну – разведка США

Министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава
Министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава
Фото: EPA

США считают, что Россия столкнулась с серьезной нехваткой военных в Украине и ищет новые способы увеличить численность своих войск. Об этом заявили CNN два американских чиновника, ссылаясь на разведданные с пониженной секретностью.

По словам источников, министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретения личного состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам.

Официальные лица также заявили, что у США есть достоверная информация о том, что министерство обороны России, вероятно, начнет вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон №127141-8, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

По данным перехватов украинской разведки, солдаты, которые въехали в Украину в феврале, не могут "законно" покинуть службу. "За...бало все. Короче, сказали: "Замены не будет никакой". Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется?" – говорят оккупанты.

С 24 февраля ВСУ и по состоянию на 31 августа уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, война, война России против Украины, российские оккупанты
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