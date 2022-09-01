Россия столкнулись с серьезной нехваткой военнослужащих и может вербовать осужденных на войну – разведка США

По словам источников, министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретения личного состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам.

Официальные лица также заявили, что у США есть достоверная информация о том, что министерство обороны России, вероятно, начнет вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)