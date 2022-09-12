"Российская армия потеряла веру в победу". СБУ показало допрос пленного из-под Харькова

Солдат-гранатометчик из РФ рассказал, что его подразделение с марта дислоцировалось в Чугуевском районе Харьковской области. По его словам, контрнаступление ВСУ в начале сентября полностью деморализовало личный состав.
"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – сказал он.
7 сентября руководство его части скрылось, а колонну техники, в которой он с сослуживцами самостоятельно двигались в окрестностях населенного пункта Шевченково, по его выражению, "сожгла" украинская артиллерия.
На видео военный признается: выжил потому, что вовремя сдался в плен ВСУ, и призывает остальных делать также.
"Оно того не стоит. Это не наша война", – подводит итог оккупант.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.