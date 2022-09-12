"Российская армия потеряла веру в победу". СБУ показало допрос пленного из-под Харькова

На видео военный признается: выжил потому, что вовремя сдался в плен Фото: Служба безпеки України / Telegram

Солдат-гранатометчик из РФ рассказал, что его подразделение с марта дислоцировалось в Чугуевском районе Харьковской области. По его словам, контрнаступление ВСУ в начале сентября полностью деморализовало личный состав.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – сказал он.

7 сентября руководство его части скрылось, а колонну техники, в которой он с сослуживцами самостоятельно двигались в окрестностях населенного пункта Шевченково, по его выражению, "сожгла" украинская артиллерия.

На видео военный признается: выжил потому, что вовремя сдался в плен ВСУ, и призывает остальных делать также.

"Оно того не стоит. Это не наша война", – подводит итог оккупант.