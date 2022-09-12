ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российских военных

По информации военных, в результате удара было уничтожено несколько танков и система ТОС-1 "Солнцепек".
"Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пытались убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", – говорится в сообщении.
В каком именно регионе был нанесен удар, военные не уточнили.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 300 российских военных, а также 14 танков, 23 боевые бронированные машины и один самолет.