ВСУ обнародовали видео уничтожения колонны российских военных

По информации военных, в результате удара было уничтожено несколько танков и система ТОС-1 "Солнцепек".

"Последствия ударов по российской колонне. Кацапы пытались убежать от украинской армии, но не удалось. В результате уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек", – говорится в сообщении.

В каком именно регионе был нанесен удар, военные не уточнили.