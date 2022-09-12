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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ уничтожили около 300 российских оккупантов, 14 танков и самолет – Генштаб ВСУ

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Оккупанты в войне против Украины потеряли более 2 тыс. танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли более 2 тыс. танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины по состоянию на 12 сентября уничтожили уже около 52 950 российских оккупантов (+300 за прошедшие сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 2168 (+14);
  • боевые бронированные машины – 4640 (+23);
  • артиллерийские системы – 1269 (+6);
  • РСЗО – 311;
  • средства ПВО – 162;
  • самолеты – 243 (+1);
  • вертолеты – 213;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1);
  • крылатые ракеты – 216;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3463 (+18);
  • специальная техника – 117.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027ZHJdUekWSc9PRjHQC1mfL2oqBFZ9sne1npQbXhmULa3UL6H5jPQb48GKuen9WDdl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, РСЗО, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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