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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина переломила ход войны в свою пользу, однако она может затянуться до 2023 года – Институт изучения войны

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Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, считают эксперты ISW
Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, считают эксперты ISW
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские войска нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В институте считают, что украинский успех стал результатом умелого планирования и проведения кампании, включавшей усилия по максимальному использованию западных систем вооружения, таких как HIMARS.

"Долгие обсуждения Киева, а затем объявление о проведении контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекли значительные российские войска от участков, на которых украинские силы наносили решающие удары в последние несколько дней. Вооруженные силы Украины использовали HIMARS и другие западные системы для нападения на российские наземные линии связи (GLOC) в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха этой операции", – говорится в отчете.

Украинские власти демонстративно обсуждали удары на юге, успешно вводя россиян в заблуждение относительно своих намерений в Харьковской области, отмечают аналитики.

Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

"Украине придется начать последующие контрнаступательные операции, возможно, несколько, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории. Война, вероятно, продлится до 2023 года. Украина переломила ход этой войны в свою пользу. Киев, скорее всего, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий, и Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу", – добавили в Институте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, HIMARS
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