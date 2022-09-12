Враг спешно бросает свои позиции и бежит — глава Харьковской ОВА про контрнаступление ВСУ

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковской області от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и бежит вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию России", — сообщил Синегубов.
По его информации, вчера, 11 сентября, россияне оставили населенные пункты Великий Бурлук и Двуречную Купянского района Харьковской области.
12 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошлые сутки силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.