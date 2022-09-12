Враг спешно бросает свои позиции и бежит — глава Харьковской ОВА про контрнаступление ВСУ

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковской області от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и бежит вглубь ранее оккупированных территорий или сразу на территорию России", — сообщил Синегубов.

По его информации, вчера, 11 сентября, россияне оставили населенные пункты Великий Бурлук и Двуречную Купянского района Харьковской области.

12 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошлые сутки силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов.