В Харьковской области электро- и водоснабжения восстановлено на 80% – Синегубов

Пожар на инфраструктурном объекте в Харькове тушили всю ночь Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, в результате российского удара двумя ракетами по Холодногорскому району Харькова был поврежден объект критической инфраструктуры. Двое работников погибли.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области сообщило в Telegram 12 сентября, что в результате российского обстрела возник пожар в оборудовании объекта и в сильно разрушенном административном здании. На время прибытия спасателей общая площадь пожара составляла более 1000 м². 12 подразделений ГСЧС на автоцистернах, коммунальные и аварийные службы почти всю ночь работали на ликвидации пожара.

В это же время, около 20.00 11 сентября, враг ударил по подобному инфраструктурному объекту в Чугуевском районе Харьковской области на территории Слобожанской общины, сообщили в ГСЧС. Там площадь пожара составила 70 м².

Двое людей получили ранения. Ликвидировали огонь в 22.15.

Сейчас коммунальщики продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

"Спасибо всем, кто в эту тяжелейшую для Харькова ночь сделал все возможное для скорейшей нормализации жизни города – тушил пожары, восстанавливал электро- и водоснабжение. Вы – герои!" – написал 12 сентября в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате российских ракетных ударов около 20.00 11 сентября в Харькове и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.