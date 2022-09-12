В Харьковской области электро- и водоснабжения восстановлено на 80% – Синегубов

По его словам, в результате российского удара двумя ракетами по Холодногорскому району Харькова был поврежден объект критической инфраструктуры. Двое работников погибли.
Главное управление ГСЧС в Харьковской области сообщило в Telegram 12 сентября, что в результате российского обстрела возник пожар в оборудовании объекта и в сильно разрушенном административном здании. На время прибытия спасателей общая площадь пожара составляла более 1000 м². 12 подразделений ГСЧС на автоцистернах, коммунальные и аварийные службы почти всю ночь работали на ликвидации пожара.
В это же время, около 20.00 11 сентября, враг ударил по подобному инфраструктурному объекту в Чугуевском районе Харьковской области на территории Слобожанской общины, сообщили в ГСЧС. Там площадь пожара составила 70 м².
Двое людей получили ранения. Ликвидировали огонь в 22.15.
Сейчас коммунальщики продолжают работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
"Спасибо всем, кто в эту тяжелейшую для Харькова ночь сделал все возможное для скорейшей нормализации жизни города – тушил пожары, восстанавливал электро- и водоснабжение. Вы – герои!" – написал 12 сентября в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
В результате российских ракетных ударов около 20.00 11 сентября в Харькове и на большой части Харьковской области исчезло электроснабжение. Также без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.
Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.