10 сентября над Изюмом взвился флаг Украины, сейчас в городе проходят стабилизационные мероприятия – депутат горсовета

"10 сентября, в субботу, благодаря Вооруженным силам Украины над Изюмом снова взвился желто-синий флаг Украины. Сейчас мы видим видео и фото, что он появляется на всех домах, на помещении городского совета, на самой высокой точке в Харьковской области – горе Кременец, 218 метров над уровнем моря", – сказал депутат.

Он отметил, что жители города выходят к украинским военным, приветствуют их и благодарят.

"Сейчас еще в Изюме проходят стабилизационные мероприятия, которые проводят Вооруженные силы, СБУ, другие правоохранительные органы для того, чтобы правительство, Генштаб смогли уже официально сообщить эту хорошую новость, которую мы так долго ждали", – сказал Стрельник.

Видео с одним из украинских флагов, поднятых над Изюмом, опубликовал в Facebook добровольческий батальон "Карпатская Сечь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. Около 80% застройки было уничтожено, говорил тогда заместитель мэра Владимир Мацокин в интервью "Укринформу". С начала апреля Изюм был оккупирован.

О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".