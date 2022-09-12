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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 сентября над Изюмом взвился флаг Украины, сейчас в городе проходят стабилизационные мероприятия – депутат горсовета

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ВСУ продолжают работу в Изюме
ВСУ продолжают работу в Изюме
Фото: Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ» / Facebook

В городе Изюм Харьковской области военные и правоохранители проводят стабилизационные мероприятия. Об этом сообщил депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник 12 сентября на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"10 сентября, в субботу, благодаря Вооруженным силам Украины над Изюмом снова взвился желто-синий флаг Украины. Сейчас мы видим видео и фото, что он появляется на всех домах, на помещении городского совета, на самой высокой точке в Харьковской области – горе Кременец, 218 метров над уровнем моря", – сказал депутат.

Он отметил, что жители города выходят к украинским военным, приветствуют их и благодарят.

"Сейчас еще в Изюме проходят стабилизационные мероприятия, которые проводят Вооруженные силы, СБУ, другие правоохранительные органы для того, чтобы правительство, Генштаб смогли уже официально сообщить эту хорошую новость, которую мы так долго ждали", – сказал Стрельник.

Видео с одним из украинских флагов, поднятых над Изюмом, опубликовал в Facebook добровольческий батальон "Карпатская Сечь". 

https://www.facebook.com/karpatsich/videos/613690433665171/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. Около 80% застройки было уничтожено, говорил тогда заместитель мэра Владимир Мацокин в интервью "Укринформу". С начала апреля Изюм был оккупирован.

О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

Контекст:

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Теги: Изюм, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
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