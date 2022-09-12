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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, сообщил Монастырский

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В очищении деоккупированных территорий от мин задействуют пиротехников и других специалистов со всей Украины
В очищении деоккупированных территорий от мин задействуют пиротехников и других специалистов со всей Украины
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

По оценке главы МВД Украины Дениса Монастырского, работа по разминированию деоккупированных в последнее время территорий будет очень сложной. Об этом он сказал журналистам 12 сентября в ходе презентации проекта "Герои МВД", сообщило "Интерфакс-Украина".

"Разминирование. Этот аспект чрезвычайно сложный. Эта территория является чрезвычайно загрязненной. То, что я видел, находясь там на прошлой неделе, загрязнение даже больше, чем это было в Киевской и Сумской областях. Это понятно, так как больше время оккупации", – сказал Монастырский.

По его словам, со всей Украины будут мобилизированы подразделения пиротехников, ГСЧС, полиции для того, чтобы максимально помочь в разминировании по меньшей мере объектов критической инфраструктуры, жилых домов и дорог.

Министр отметил, что на освобожденные территории возвращаются подразделения полицейских, которые были выведены оттуда из-за оккупации.

В то же время, по мнению Монастырского, сроки восстановления безопасности для возвращения украинцев на освобожденные территорий оцениваются в днях, а не в неделях или месяцах, сообщило "Интерфакс-Украина".

"График восстановления жизнедеятельности зависит от населенных пунктов. Например, то, что мы можем сказать о Балаклее, мы пока что не можем сказать об Изюме… Определенное время зависит и от [минной] загрязненности. Сейчас мы говорим, конечно, о днях, это уже не месяцы и не недели. Дни, когда можно [будет] вернуться", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Теги: МВД, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, разминирование, Балаклея, мины, Денис Монастырский, деоккупация
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