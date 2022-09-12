Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, сообщил Монастырский

"Разминирование. Этот аспект чрезвычайно сложный. Эта территория является чрезвычайно загрязненной. То, что я видел, находясь там на прошлой неделе, загрязнение даже больше, чем это было в Киевской и Сумской областях. Это понятно, так как больше время оккупации", – сказал Монастырский.

По его словам, со всей Украины будут мобилизированы подразделения пиротехников, ГСЧС, полиции для того, чтобы максимально помочь в разминировании по меньшей мере объектов критической инфраструктуры, жилых домов и дорог.

Министр отметил, что на освобожденные территории возвращаются подразделения полицейских, которые были выведены оттуда из-за оккупации.

В то же время, по мнению Монастырского, сроки восстановления безопасности для возвращения украинцев на освобожденные территорий оцениваются в днях, а не в неделях или месяцах, сообщило "Интерфакс-Украина".

"График восстановления жизнедеятельности зависит от населенных пунктов. Например, то, что мы можем сказать о Балаклее, мы пока что не можем сказать об Изюме… Определенное время зависит и от [минной] загрязненности. Сейчас мы говорим, конечно, о днях, это уже не месяцы и не недели. Дни, когда можно [будет] вернуться", – сказал министр.

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