Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, сообщил Монастырский

"Разминирование. Этот аспект чрезвычайно сложный. Эта территория является чрезвычайно загрязненной. То, что я видел, находясь там на прошлой неделе, загрязнение даже больше, чем это было в Киевской и Сумской областях. Это понятно, так как больше время оккупации", – сказал Монастырский.
По его словам, со всей Украины будут мобилизированы подразделения пиротехников, ГСЧС, полиции для того, чтобы максимально помочь в разминировании по меньшей мере объектов критической инфраструктуры, жилых домов и дорог.
Министр отметил, что на освобожденные территории возвращаются подразделения полицейских, которые были выведены оттуда из-за оккупации.
В то же время, по мнению Монастырского, сроки восстановления безопасности для возвращения украинцев на освобожденные территорий оцениваются в днях, а не в неделях или месяцах, сообщило "Интерфакс-Украина".
"График восстановления жизнедеятельности зависит от населенных пунктов. Например, то, что мы можем сказать о Балаклее, мы пока что не можем сказать об Изюме… Определенное время зависит и от [минной] загрязненности. Сейчас мы говорим, конечно, о днях, это уже не месяцы и не недели. Дни, когда можно [будет] вернуться", – сказал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.
9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.