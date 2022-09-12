ВСУ деоккупировали почти 6 тыс. км² территории Украины – Минобороны

Об этом 12 сентября в Facebook сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Почти 6 тыс. км²", – написала она.

Маляр не указала, за какое время были деоккупированы территории, но накануне, 11 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские военные с начала сентября освободили от оккупантов более 3 тыс. км² территории Украины. По его словам, на харьковском направлении ВСУ начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.