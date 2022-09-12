ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом и Красногоровкой и продолжают зачистку освобожденных территорий – Генштаб ВСУ

Украина контратакует на юге и северо-востоке, отбивая при этом атаки врага в Донецкой области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В течение минувших суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла семь ударов. В результате поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов, уничтожены две позиции их средств противовоздушной обороны", – сказано в сводке.

Сообщается, что в результате огневого воздействия украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника.

В зону поражения попали вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время на освобожденных в ходе контрнаступления территориях Украины продолжается зачистка, добавили в Генштабе ВСУ.

"Сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители военных администраций совместно с силами обороны делают все возможное для предотвращения гуманитарной катастрофы, являющейся следствием постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов российских оккупантов, а также ввиду отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время оккупации.

"Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий", – рассказали в Генштабе.