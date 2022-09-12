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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов под Бахмутом и Красногоровкой и продолжают зачистку освобожденных территорий – Генштаб ВСУ

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Украина контратакует на юге и северо-востоке, отбивая при этом атаки врага в Донецкой области
Украина контратакует на юге и северо-востоке, отбивая при этом атаки врага в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины успешно отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Майорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, а также Николаевка Вторая Харьковской области. Об этом сообщает 12 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение минувших суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла семь ударов. В результате поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов, уничтожены две позиции их средств противовоздушной обороны", – сказано в сводке.

Сообщается, что в результате огневого воздействия украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника.

В зону поражения попали вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время на освобожденных в ходе контрнаступления территориях Украины продолжается зачистка, добавили в Генштабе ВСУ.

"Сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители военных администраций совместно с силами обороны делают все возможное для предотвращения гуманитарной катастрофы, являющейся следствием постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов российских оккупантов, а также ввиду отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время оккупации.

"Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий", – рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid089MeyAfhRxQ1nFgA13HN47JNGrwXkFWcBhj9CnabgzwtLKxr1JTQpQ68QX8oE9mwl

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

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