Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию – Генштаб ВСУ

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых, уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях!" – говорится в сводке.

В Генштабе ВСУ отмечают, что на ситуацию влияет проникающая в РФ информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

По данным Генштаба, ситуация усугубляется общим отношением к собственным раненым в российских войсках.

"В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не дается время на реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", – отмечается в сообщении.