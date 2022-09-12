Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию – Генштаб ВСУ

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых, уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях!" – говорится в сводке.
В Генштабе ВСУ отмечают, что на ситуацию влияет проникающая в РФ информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.
По данным Генштаба, ситуация усугубляется общим отношением к собственным раненым в российских войсках.
"В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не дается время на реабилитацию, чтобы как можно скорее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", – отмечается в сообщении.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.
Вооруженные силы Украины по состоянию на 12 сентября уничтожили уже около 52 950 российских оккупантов (+300 за прошедшие сутки), сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.