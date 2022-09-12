Авиация ВСУ поразила взводный опорный пункт, шесть районов скопления техники и войск оккупантов и один ЗРК – Генштаб

"Авиация сил обороны нанесла восемь ударов – поражен взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс", – говорится в сообщении.

Также уничтожен один российский беспилотник "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, огневого поражения живой силы и боевой техники, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск", – добавили в Генштабе.

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