Войска РФ 11 сентября нанесли по Украине 18 ракетных и 39 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.
"Россияне совершили очередной террористический акт – нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", – указано в сообщении.
Также из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты на северском, харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.