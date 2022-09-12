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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 11 сентября нанесли по Украине 18 ракетных и 39 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Войска РФ выпустили по Украине более 3 тыс. ракет
Войска РФ выпустили по Украине более 3 тыс. ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупанты за сутки 11 сентября нанесли 18 ракетных и 39 авиаударов по территории Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 12 сентября.

"Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

"Россияне совершили очередной террористический акт – нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, объекту критической инфраструктуры города. В результате было частично обесточено несколько областей", – указано в сообщении.

Также из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли населенные пункты на северском, харьковском, славянском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dnm2NkKGFLppnddSofPMK7aka2t4YFt1cPnt3YR436tMujh7ECn7AK7mTPpV4QZSl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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