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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы проигрываем конкретно". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта в Харьковской области

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Оккупанты попали в окружение в Харьковской области
Оккупанты попали в окружение в Харьковской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российский оккупант, который сейчас находится в Харьковской области, пожаловался на плачевную ситуацию из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Перехват разговора военного с отцом опубликовало 12 сентября Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Захватчик рассказывает, что ВСУ оцепили оккупационную армию и россияне боятся отступать колонной, чтобы не попасть под обстрел или на заминированную дорогу.

"Все плохо, папа. Проигрываем мы. Конкретно причем. Знаешь, сколько у нас "300-х"? Они молчали, молчали, а сейчас – знаешь, как за эти два дня помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда, они только наступают и наступают", — говорит он.

По словам оккупанта, у них и мало шансов выжить, поскольку украинские защитники взяли оккупантов в оперативное окружение.

"Третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее", – говорит он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1312863642853744/

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.

11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Также 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Теги: разведка, Харьковская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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