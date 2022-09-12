"Мы проигрываем конкретно". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта в Харьковской области

Захватчик рассказывает, что ВСУ оцепили оккупационную армию и россияне боятся отступать колонной, чтобы не попасть под обстрел или на заминированную дорогу.
"Все плохо, папа. Проигрываем мы. Конкретно причем. Знаешь, сколько у нас "300-х"? Они молчали, молчали, а сейчас – знаешь, как за эти два дня помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда, они только наступают и наступают", — говорит он.
По словам оккупанта, у них и мало шансов выжить, поскольку украинские защитники взяли оккупантов в оперативное окружение.
"Третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее", – говорит он.
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.
11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Также 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.