"Мы проигрываем конкретно". ГУР МО опубликовало перехват разговора оккупанта в Харьковской области

Захватчик рассказывает, что ВСУ оцепили оккупационную армию и россияне боятся отступать колонной, чтобы не попасть под обстрел или на заминированную дорогу.

"Все плохо, папа. Проигрываем мы. Конкретно причем. Знаешь, сколько у нас "300-х"? Они молчали, молчали, а сейчас – знаешь, как за эти два дня помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда, они только наступают и наступают", — говорит он.

По словам оккупанта, у них и мало шансов выжить, поскольку украинские защитники взяли оккупантов в оперативное окружение.

"Третий день уже в броне ходим, даже не снимаем ее", – говорит он.