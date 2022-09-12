В Бахмуте правоохранители эвакуировали детей, которые четыре месяца не видели улицы, находясь в подвале – МВД

Об этом 12 сентября сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook.

Отмечается, что правоохранители вывезли из-под огня в безопасное место многодетную семью.

"Из-за постоянных обстрелов мама с двумя подростками и младенцем не могла выйти из подвала. От сильных прилетов дом начал разрушаться, и жители ежесекундно рисковали оказаться под завалами. Дети не играли на улице с начала вторжения России и не узнали свою улицу, изуродованную снарядами", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.