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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки убили 10 мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель
Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки убили 10 мирных жителей Донецкой области. Об этом 11 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донецкой области: четверых – в Покровске, троих – в Красногоровке, двоих – в Бахмуте и одного – в Райгородке", – написал Кириленко.

По его информации, еще 19 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель, 2072 человека получили ранения. Глава ОВА отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Волноваха, Красногоровка, жертвы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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