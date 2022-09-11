Российские оккупанты за сутки убили 10 мирных жителей Донецкой области – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донецкой области: четверых – в Покровске, троих – в Красногоровке, двоих – в Бахмуте и одного – в Райгородке", – написал Кириленко.

По его информации, еще 19 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель, 2072 человека получили ранения. Глава ОВА отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

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