Российские оккупанты за сутки убили 10 мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 10 сентября россияне убили 10 мирных жителей Донецкой области: четверых – в Покровске, троих – в Красногоровке, двоих – в Бахмуте и одного – в Райгородке", – написал Кириленко.
По его информации, еще 19 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погиб как минимум 831 мирный житель, 2072 человека получили ранения. Глава ОВА отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.