ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли девять городов и сел Донецкой области, погибло два мирных жителя

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Под обстрелы оккупантов попали жилые дома
Под обстрелы оккупантов попали жилые дома
Фото: dn.npu.gov.ua

В результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области 9 сентября погибло два мирных жителя, еще пятеро были ранены. Об этом сообщил утром 10 сентября глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, россияне убили двух человек в Бахмуте и Ягодном. Ранены люди в Соледаре, Райгородке, Георгиевке, Катериновке, Пивничном. 

Полиция Донецкой области за сутки зафиксировала 11 обстрелов в девяти населенных пунктах региона, сообщается на сайте ведомства. 

Россия применила "Грады", ракеты и артиллерию против гражданских. Под огонь попали города Бахмут, Авдеевка, Соледар, Константиновка, поселки Пивничное и Райгородок, села Прелестное, Ягодное, Новобахмутовка. 

Повреждены девять объектов, в основном разрушениям подверглись жилые дома.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По информации главы Донецкой ОВА, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка не меняется с начала июня.

Теги: Константиновка, Соледар, Авдеевка, артиллерия, обстрелы, Катериновка, война России против Украины, ракеты, Новобахмутовка, Бахмут, Георгиевка, разрушения, Павел Кириленко
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