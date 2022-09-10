За сутки оккупанты обстреляли девять городов и сел Донецкой области, погибло два мирных жителя

По его информации, россияне убили двух человек в Бахмуте и Ягодном. Ранены люди в Соледаре, Райгородке, Георгиевке, Катериновке, Пивничном.

Полиция Донецкой области за сутки зафиксировала 11 обстрелов в девяти населенных пунктах региона, сообщается на сайте ведомства.

Россия применила "Грады", ракеты и артиллерию против гражданских. Под огонь попали города Бахмут, Авдеевка, Соледар, Константиновка, поселки Пивничное и Райгородок, села Прелестное, Ягодное, Новобахмутовка.

Повреждены девять объектов, в основном разрушениям подверглись жилые дома.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.