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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили в Донецкой области российский вертолет Ка-52 – Воздушные силы ВСУ

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Россия в войне против Украины потеряла более 200 вертолетов
Россия в войне против Украины потеряла более 200 вертолетов
Фото: EPA

Украинские военные в Донецкой области 8 сентября уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 9 сентября.

"За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил сбиты шесть вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, около 13.30 в Донецкой области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", – говорится в сообщении.

Также в ВС ВСУ сообщили, что наносят удары по позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid02HkYYGFWP29TJ7TYK29xF7jQ9XSbURMugRdTWqeLEWf4eYMnYPNGXx57iA18VXFjtl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 9 сентября, ВСУ уничтожили около 51,9 тыс. российских оккупантов, 2122 танка, 239 самолетов, 211 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, вертолет, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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