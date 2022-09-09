Украинские военные сбили в Донецкой области российский вертолет Ка-52 – Воздушные силы ВСУ

"За сутки 8 сентября на разных направлениях зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил сбиты шесть вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, около 13.30 в Донецкой области зенитное ракетное подразделение Воздушных сил уничтожило российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", – говорится в сообщении.
Также в ВС ВСУ сообщили, что наносят удары по позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, в том числе противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 9 сентября, ВСУ уничтожили около 51,9 тыс. российских оккупантов, 2122 танка, 239 самолетов, 211 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".