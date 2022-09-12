"С каждым днем растет риск попасть под российские обстрелы". В Донецкой ОВА призвали местных жителей к эвакуации

"С каждым днем риск попасть под российские обстрелы растет. Не медлите – эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.
Он отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску, а также вели обстрелы по линии фронта.
"Российские ракеты в Краматорске попали в больницу, два частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших", – уточнил Кириленко.
Около полуночи россияне обстреляли Константиновку. В результате загорелась сухая трава на открытой территории, повреждены два дома. Обошлось без жертв.
На донецком направлении враг активно действовал в Марьинской и Авдеевской общинах. В Красногоровке повреждены три многоэтажки, в Авдеевке зафиксирован массированный артобстрел центральной части города. Информация о пострадавших пока не поступала.
В Прасковьевке Бахмутского района оккупанты разрушили один дом, еще 13 повреждены. Пострадавших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.
29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.