"С каждым днем растет риск попасть под российские обстрелы". В Донецкой ОВА призвали местных жителей к эвакуации

"С каждым днем риск попасть под российские обстрелы растет. Не медлите – эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску, а также вели обстрелы по линии фронта.

"Российские ракеты в Краматорске попали в больницу, два частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших", – уточнил Кириленко.

Около полуночи россияне обстреляли Константиновку. В результате загорелась сухая трава на открытой территории, повреждены два дома. Обошлось без жертв.

На донецком направлении враг активно действовал в Марьинской и Авдеевской общинах. В Красногоровке повреждены три многоэтажки, в Авдеевке зафиксирован массированный артобстрел центральной части города. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Прасковьевке Бахмутского района оккупанты разрушили один дом, еще 13 повреждены. Пострадавших нет.

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