ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С каждым днем растет риск попасть под российские обстрелы". В Донецкой ОВА призвали местных жителей к эвакуации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 12 сентября в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С каждым днем риск попасть под российские обстрелы растет. Не медлите – эвакуируйтесь вовремя!" – призвал глава ОВА.

Он отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску, а также вели обстрелы по линии фронта.

"Российские ракеты в Краматорске попали в больницу, два частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших", – уточнил Кириленко.

Около полуночи россияне обстреляли Константиновку. В результате загорелась сухая трава на открытой территории, повреждены два дома. Обошлось без жертв.

На донецком направлении враг активно действовал в Марьинской и Авдеевской общинах. В Красногоровке повреждены три многоэтажки, в Авдеевке зафиксирован массированный артобстрел центральной части города. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Прасковьевке Бахмутского района оккупанты разрушили один дом, еще 13 повреждены. Пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Константиновка, эвакуация, Авдеевка, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (280941)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21426)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (10132)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7988)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7576)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7242)
7
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (6247)
8
После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы (5575)
 
 
 
 