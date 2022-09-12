За 11 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области — ОВА

Невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: ЕРА

"За 11 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще восемь человек получили ранения", — написал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан", — подчеркнул глава Донецкой ОВА.