За 11 сентября россияне убили трех мирных жителей Донецкой области — ОВА

"За 11 сентября россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще восемь человек получили ранения", — написал Кириленко.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан", — подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.