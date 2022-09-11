Россияне обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку – глава ОВА

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАП. Сейчас известно по меньшей мере об одном раненом человеке", – написал он.
Кириленко подчеркнул, что россияне в очередной раз прицельно били именно по гражданской инфраструктуре, чем наносят вред прежде всего местному населению.
"Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка – разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.