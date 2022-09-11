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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку – глава ОВА

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Сейчас известно о минимум одном раненом вследствие обстрелов
Сейчас известно о минимум одном раненом вследствие обстрелов
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты 11 сентября обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАП. Сейчас известно по меньшей мере об одном раненом человеке", – написал он.

Кириленко подчеркнул, что россияне в очередной раз прицельно били именно по гражданской инфраструктуре, чем наносят вред прежде всего местному населению.

"Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка – разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02bqj7jkXRYaJH6zgMdNxVUzQUKMTk7vZrUiKwHgx1hBegaohtcLzDRY5BvteYe84el

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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