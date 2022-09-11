Россияне обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку – глава ОВА

Сейчас известно о минимум одном раненом вследствие обстрелов Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАП. Сейчас известно по меньшей мере об одном раненом человеке", – написал он.

Кириленко подчеркнул, что россияне в очередной раз прицельно били именно по гражданской инфраструктуре, чем наносят вред прежде всего местному населению.

"Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка – разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов", – добавил он.

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