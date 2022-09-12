На юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта - ОК "Юг"

"По состоянию на сегодняшний день, с начала активных действий нам удалось сдвинуть линию фронта от 4 до 12 км. Общая площадь освобожденных территорий – свыше 500 кв.км. Освобождено 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка", - говорится в сообщении.

По информации военных, за две недели на южном направлении было ликвидировано 1800 российских оккупантов, уничтожено более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 10 крылатых ракет, 134 артиллерийских систем, 70 складов боеприпасов, 13 беспилотников, около 20 реактивных систем залпового огня.