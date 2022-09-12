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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины ВСУ освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта - ОК "Юг"

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Общая площадь освобожденных территорий на южном направлении составила более 500 кв. км.
Общая площадь освобожденных территорий на южном направлении составила более 500 кв. км.
Фото: depositphotos.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге от 4 до 12 км. Об этом 12 сентября сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"По состоянию на сегодняшний день, с начала активных действий нам удалось сдвинуть линию фронта от 4 до 12 км. Общая площадь освобожденных территорий – свыше 500 кв.км. Освобождено 13 населенных пунктов, среди которых Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка", - говорится в сообщении.

По информации военных, за две недели на южном направлении было ликвидировано 1800 российских оккупантов, уничтожено более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 10 крылатых ракет, 134 артиллерийских систем, 70 складов боеприпасов, 13 беспилотников, около 20 реактивных систем залпового огня.

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Контекст:

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

12 сентября Гуменюк сообщила, что российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, вторжение России в Украину
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