Путин объявил в России частичную мобилизацию

Путин заявил, что тема выступление – "ситуация на Донбассе и специальная военная операция по его освобождению от неонацистского режима". Он обратился "ко всем гражданам нашей страны... ко всем, кого объединяет большая историческая Россия".

Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Поясняя свое решение, Путин заявил, что российские военные действуют на линии боевого соприкосновения, протяженность которой превышает 1 тыс. км, и "противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада".

По словам Путина, мобилизовать будут только россиян, которые сейчас находятся в запасе.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", – пообещал Путин.

Как заявил президент РФ, указ подписан по предложению министерства обороны и Генерального штаба "ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности".

Он поручил главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов.

Путин также заверил, что все россияне, кого призовут по мобилизации, "получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Это прописано и в тексте указа.

Указ о частичной мобилизации подразумевает также наращивание производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, развертывание дополнительных производственных мощностей, добавил он.

В тексте указа говорится, что уволиться с военной службы в период частичной мобилизации как мобилизованные граждане, так и контрактники смогут только из-за возраста, состояния здоровья или приговора суда о лишении свободы.

Сроки призыва и количество призывников, согласно указу, будет определять минобороны РФ "для каждого субъекта Российской Федерации".

Россиянам, работающим в организациях ОПК, предоставят право на отсрочку от призыва.