Путин объявил в России частичную мобилизацию

Путин заявил, что тема выступление – "ситуация на Донбассе и специальная военная операция по его освобождению от неонацистского режима". Он обратился "ко всем гражданам нашей страны... ко всем, кого объединяет большая историческая Россия".
Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.
Поясняя свое решение, Путин заявил, что российские военные действуют на линии боевого соприкосновения, протяженность которой превышает 1 тыс. км, и "противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада".
По словам Путина, мобилизовать будут только россиян, которые сейчас находятся в запасе.
"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", – пообещал Путин.
Как заявил президент РФ, указ подписан по предложению министерства обороны и Генерального штаба "ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности".
Он поручил главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов.
Путин также заверил, что все россияне, кого призовут по мобилизации, "получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту". Это прописано и в тексте указа.
Указ о частичной мобилизации подразумевает также наращивание производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, развертывание дополнительных производственных мощностей, добавил он.
В тексте указа говорится, что уволиться с военной службы в период частичной мобилизации как мобилизованные граждане, так и контрактники смогут только из-за возраста, состояния здоровья или приговора суда о лишении свободы.
Сроки призыва и количество призывников, согласно указу, будет определять минобороны РФ "для каждого субъекта Российской Федерации".
Россиянам, работающим в организациях ОПК, предоставят право на отсрочку от призыва.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.
В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ.
На эти новости отреагировала российская биржа – после сообщений о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, неоднократно сообщала украинская разведка.