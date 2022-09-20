До 10 лет колонии. Российская Дума увеличила наказания за сдачу в плен и оставление места службы

Дезертирам в России теперь грозит от пяти до 10 лет лишения свободы Фото: ЕРА

В частности, в кодексе исправлен перечень обстоятельств, которые считаются отягчающими: слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменены на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Кроме того, авторы добавили в УК новые статьи. Так, статья "Добровольная сдача в плен" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет при отсутствии признаков госизмены. Наказания можно избежать, если пленный принял меры для своего освобождения, указано в документе.

По статье "Мародерство" предусмотрено 15 лет колонии.

За самовольное оставление места службы в период мобилизации и военного положения прописана норма о лишении свободы на срок от пяти до 10 лет, в зависимости от длительности отсутствия (ранее было до пяти лет).

Неисполнение подчиненным приказа начальника, а также отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказываться лишением свободы на срок от двух до трех лет.