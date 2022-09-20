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До 10 лет колонии. Российская Дума увеличила наказания за сдачу в плен и оставление места службы

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Дезертирам в России теперь грозит от пяти до 10 лет лишения свободы
Дезертирам в России теперь грозит от пяти до 10 лет лишения свободы
Фото: ЕРА

Государственная дума России 20 сентября приняла изменения в уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Также опубликованный на сайте нижней палаты парламента документ предусматривает уголовную ответственность с большими сроками за добровольную сдачу в плен.

В частности, в кодексе исправлен перечень обстоятельств, которые считаются отягчающими: слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменены на "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". 

Кроме того, авторы добавили в УК новые статьи. Так, статья "Добровольная сдача в плен" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет при отсутствии признаков госизмены. Наказания можно избежать, если пленный принял меры для своего освобождения, указано в документе.

По статье "Мародерство" предусмотрено 15 лет колонии.

За самовольное оставление места службы в период мобилизации и военного положения прописана норма о лишении свободы на срок от пяти до 10 лет, в зависимости от длительности отсутствия (ранее было до пяти лет)

Неисполнение подчиненным приказа начальника, а также отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказываться лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Госдума, мобилизация, военное положение, уголовный кодекс, законодательство
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